Jessi Salazar, por un nuevo golpe de autoridad

El último lustro ha sido especialmente dorado para el ciclismo de México, pues de la mano de Jessica Salazar y otras pedalistas como Daniela Gaxiola, el país ha logrado imponer condiciones en el ciclismo de pista a nivel continental.

Muestra de lo anterior son los títulos panamericanos que el país ha logrado en las pruebas de velocidad por equipos, pero en un tenor individual, México también ha destacado por el desempeño de la tapatía Jessica Salazar, la cual en un par de semanas afrontará sus primeros Juegos Panamericanos con la intención de mantenerse entre las mejores del continente.

"La verdad estoy un poquito nerviosa porque son mis primeros Juegos Panamericanos, pero me siento confiada de que tenemos el respaldo necesario y el trabajo para pelear incluso algo más allá como son unos Olímpicos".

"Me da gusto saber que muchas personas confían en mí, saben del trabajo que llevo y del sacrificio que he llevado. También hay nervios porque no sólo voy por una medalla, sino por dos o hasta tres. Vamos muy preparados, pensando en que podemos ganar todas esas medallas de oro", compartió Salazar.

En esta justa de Lima 2019, Jessi y México tendrán a Colombia como uno de sus mayores rivales a vencer, ya que el país sudamericano es potencia en cuanto al ciclismo y cuenta con algunas de las mejores exponentes del orbe.

"Martha Bayona es de las mejores ciclistas que tenemos en el continente e incluso se ha metido a las medallas en campeonatos mundiales. Para nosotras es un placer competir con ellas, con las canadienses y las estadounidenses. Nosotras somos las campeona panamericanas en la velocidad por equipos", finalizó.

A pesar de que será una competencia complicada para Salazar y su equipo, la delegación mexicana de ciclismo ha demostrado que tienen el nivel para competir con las potencias del continente, ya que en Barranquilla 2018 superaron a las colombianas a pesar de su calidad de locales.

