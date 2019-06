Javier "Chicharito" Hernández, cerca de salir del West Ham

Javier Hernández habló acerca de su futuro futbolístico, el cual al parecer será lejos del West Ham United.

En el canal The Naked Humans, que se transmite en la plataforma de YouTube, "Chicharito" compartió que su representante, Eduardo Hernández, busca colocarlo en un nuevo equipo, "me está buscando nuevo club; West y yo hemos decidido que lo mejor es salir, aunque si me quedo no habrá ningún problema, soy feliz aquí".

��EL CHÍCHARO ESTÁ FUERA DEL WEST HAM��



Desde #LaOroEnFOX, @ruubenrod dijo que "es prácticamente un hecho que (Javier Hernández) va a dejar al club inglés" para "buscar equipo en España": pic.twitter.com/58X1KQG0R6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 24 de junio de 2019

Al parecer las grabaciones se hicieron días antes del nacimiento del hijo de Hernández y la modelo australiana Sarah Cohan y en ellas indica que lo mejor "es irme", del West Ham.

En el primer capítulo de The Naked Humans, se ve a Hernández en interacción con otros dos personajes que comparten departamento con él y su pareja, que se preparan para el inminente nacimiento de su hijo Noah.

JM