Sigue la actividad del futbol internacional y en México este sábado 4 de octubre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX hasta las principales ligas europeas, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Puebla | 17:00 horas | Caliente TV, FOX |

Tigres vs Cruz Azul | 19:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7 |

León vs Toluca | 19:00 horas | Caliente TV, FOX |

América vs Santos | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Tlaxcala | 18:00 horas | Hi! Sports TV |

Leones Negros vs Dorados de Sinaloa | 19:00 horas | Por confirmar|

Tampico Madero vs Mineros Zacatecas | 19:00 horas | Por confirmar|

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Cruz Azul vs Xolos | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Toluca vs Mazatlán| 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - La Liga EN VIVO

Real Oviedo vs Levante | 06:00 horas | SKY Sports |

Girona vs Valencia CF | 08:15 horas | SKY Sports |

Athletic Club vs Mallorca | 10:30 horas | SKY Sports |

Real Madrid vs Villarreal | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Serie A EN VIVO

Lazio vs Torino | 07:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Parma vs US Lecce | 07:00 horas | Disney+ Premium |

Inter Milan vs US Cremonese | 10:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Atalanta vs Como 1907 | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Metz vs Olympique de Marsella | 09:00 horas | Caliente TV |

Stade Brestois vs Nantes | 11:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Bayer Leverkusen vs 1. FC Union Berlin | 07:30 horas | SKY Sports |

Augsburg vs VfL Wolfsburg | 07:30 horas | SKY Sports |

Borussia Dortmund vs RB Leipzig | 07:30 horas | SKY Sports |

Werder Bremen vs St. Pauli | 07:30 horas | SKY Sports |

Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Sparta Rotterdam vs Ajax | 08:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

PEC Zwolle vs PSV Eindhoven | 12:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 EN VIVO

España vs Brasil | 14:00 horas | ViX Premium |

México vs Marruecos | 14:00 horas | TUDN, ViX Premium |

Argentina vs Italia | 17:00 horas | TUDN, ViX Premium |

Australia vs Cuba | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - MLS EN VIVO

CF Montréal vs Nashville SC | 12:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

DC United vs Charlotte FC | 12:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

FC Dallas vs LA Galaxy | 14:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

New York RB vs FC Cincinnati | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Philadelphia Union vs New York City | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Orlando City vs Columbus Crew | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Inter Miami CF vs New England Revolution | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Chicago Fire vs Toronto FC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Houston Dynamo vs San Diego FC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Minnesota United vs Sporting KC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Austin FC vs St. Louis City SC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Real Salt Lake vs Colorado Rapids | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Seattle Sounders vs Portland Timbers | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF