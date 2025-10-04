Sábado, 04 de Octubre 2025

Futbol hoy 4 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México este sábado 4 de octubre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX hasta las principales ligas europeas, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Querétaro vs Puebla | 17:00 horas | Caliente TV, FOX | 
  • Tigres vs Cruz Azul | 19:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7 | 
  • León vs Toluca | 19:00 horas | Caliente TV, FOX | 
  • América vs Santos | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs Tlaxcala | 18:00 horas | Hi! Sports TV | 
  • Leones Negros vs Dorados de Sinaloa | 19:00 horas | Por confirmar|
  • Tampico Madero vs Mineros Zacatecas | 19:00 horas | Por confirmar|

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Xolos | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube | 
  • Toluca vs Mazatlán| 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Real Oviedo vs Levante | 06:00 horas | SKY Sports | 
  • Girona vs Valencia CF | 08:15 horas | SKY Sports | 
  • Athletic Club vs Mallorca | 10:30 horas | SKY Sports | 
  • Real Madrid vs Villarreal | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Serie A EN VIVO

  • Lazio vs Torino | 07:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN | 
  • Parma vs US Lecce | 07:00 horas | Disney+ Premium | 
  • Inter Milan vs US Cremonese | 10:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN | 
  • Atalanta vs Como 1907 | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

  • Metz vs Olympique de Marsella | 09:00 horas | Caliente TV | 
  • Stade Brestois vs Nantes | 11:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • Bayer Leverkusen vs 1. FC Union Berlin | 07:30 horas | SKY Sports | 
  • Augsburg vs VfL Wolfsburg | 07:30 horas | SKY Sports | 
  • Borussia Dortmund vs RB Leipzig | 07:30 horas | SKY Sports | 
  • Werder Bremen vs St. Pauli | 07:30 horas | SKY Sports | 
  • Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Sparta Rotterdam vs Ajax | 08:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 | 
  • PEC Zwolle vs PSV Eindhoven | 12:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20 EN VIVO

  • España vs Brasil | 14:00 horas | ViX Premium | 
  • México vs Marruecos | 14:00 horas | TUDN, ViX Premium | 
  • Argentina vs Italia | 17:00 horas | TUDN, ViX Premium | 
  • Australia vs Cuba | 17:00 horas | ViX Premium |

Partidos hoy sábado 4 de octubre de 2025 - MLS EN VIVO

  • CF Montréal vs Nashville SC | 12:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • DC United vs Charlotte FC | 12:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • FC Dallas vs LA Galaxy | 14:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • New York RB vs FC Cincinnati | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Philadelphia Union vs New York City | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Orlando City vs Columbus Crew | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Inter Miami CF vs New England Revolution | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Chicago Fire vs Toronto FC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Houston Dynamo vs San Diego FC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Minnesota United vs Sporting KC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Austin FC vs St. Louis City SC | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Real Salt Lake vs Colorado Rapids | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 
  • Seattle Sounders vs Portland Timbers | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

