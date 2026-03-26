Jamaica vence a Nueva Caledonia en la primera gran fiesta mundialista en Guadalajara

Este jueves, Guadalajara vivió su primera gran fiesta mundialista después de 40 años. Jamaica y Nueva Caledonia se convirtieron en los protagonistas del primer partido en el Estadio Guadalajara, en un encuentro lleno de pasión, entrega y garra, aunque con poco brillo futbolístico.

Jamaica se impuso 1-0 ante Nueva Caledonia y avanzó a la final del Play-Off rumbo a la próxima Copa del Mundo. Con un gol en el primer tiempo de Baylei Cadamarteri, los ‘Reggae Boyz’ dieron el primer paso en su búsqueda por regresar a una justa mundialista.

En esta primera prueba del inmueble de cara a la justa mundialista, la afición tapatía fue clave para crear el ambiente en las gradas. El apoyo se dividió: algunos soñaban con que el “cuento de hadas” de Nueva Caledonia se hiciera realidad, mientras que otro sector pintó de amarillo el estadio con las camisetas de Jamaica.

“¡Caledonia, Caledonia!” retumbaba en las tribunas, reflejando la conexión de la afición con la isla del Pacífico Sur. Con el paso de los minutos, también aparecieron los aplausos y los clásicos “olé” en cada toque de balón.

Sin embargo, pese al entusiasmo del público por Nueva Caledonia, Jamaica impuso su jerarquía. Baylei Cadamarteri aprovechó un rebote dentro del área y marcó el único gol de la noche, haciendo vibrar el Estadio Guadalajara con el 1-0.

La respuesta de la afición fue destacada. A pesar de que el ingreso al estadio fue complicado y el aforo aumentó gradualmente durante el primer tiempo, los tapatíos cumplieron con creces su papel: hubo “ola”, aplausos y constantes muestras de apoyo en cada jugada y sustitución.

Aunque Nueva Caledonia quedó eliminada, su entrega y orgullo le valieron el reconocimiento del público, que la despidió entre aplausos.

Así concluyó la primera prueba en el Estadio Guadalajara. El próximo martes se vivirá el segundo y último examen previo a la justa mundialista, cuando Jamaica enfrente a la República Democrática del Congo en busca del ansiado boleto a la máxima cita del futbol.