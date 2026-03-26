Desde la llegada de la Selección de Nueva Caledonia a Guadalajara, no se había visto presencia de seguidores del combinado oceánico. Sin embargo, Dante Camarena, un aficionado mexicano, reveló que la historia del equipo caledonio logró conquistar su corazón , por lo que decidió apoyarlos esta noche en su búsqueda por un lugar en la gran final del play-off.

Dante se describe como un apasionado de las historias románticas del fútbol, razón por la cual ahora espera vivir en Guadalajara un relato de “cenicienta” con la pequeña isla del Pacífico Sur.

“Soy un apasionado del fútbol y, como a todos los que sentimos esto, nos encantan esas historias en las que el pequeño puede dar el batacazo y vencer al favorito. En este caso, Jamaica, una selección que ya conocemos en la zona y que ha crecido en los últimos años. Aun así, apoyo a Caledonia con la esperanza de que puedan hacer un gran papel”, señaló.

Desde que se anunció la participación de Nueva Caledonia, Dante decidió conseguir su bandera , convirtiéndose en uno de los pocos aficionados mexicanos que respaldan al equipo más humilde del repechaje.

“En cuanto se anunció, la pedí desde China. Por suerte, llegó a tiempo y aquí estamos para apoyar. Eso es lo bonito de estas selecciones y de los jugadores que las representan”, agregó.

Finalmente, confesó que no pudo dormir la noche previa al partido debido a la emoción, pues considera que este encuentro ya le permite vivir una experiencia mundialista en Guadalajara: “Es maravilloso. Le decía a mi novia que desde ayer no podía dormir de la emoción. Aunque es solo el repechaje, vivir algo así es único. El folclore y el ambiente que se siente son increíbles”, concluyó.

SV