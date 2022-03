Jalisco será sede del Grand Slam de tocho bandera

Guadalajara tendrá el honor de recibir la primera fecha del "Best of the Best, Grand Slam Tocho Flag", donde los mejores equipos nacionales competirán por demostrar su superioridad en categorías infantil, juvenil, universitario y adulto.

Uno de los atractivos para esta competición será que los equipos campeones tendrán la oportunidad de asistir a un torneo en Estados Unidos, donde podrán demostrar su talento a nivel internacional.

"Es una de las disciplinas que más seguidores ha sumado en los últimos años, por lo que es importante anunciar este circuito que arrancará en Jalisco y que tendrá como sede otros dos puntos del país. Los equipos campeones tendrán la oportunidad de asistir a un torneo a los Estados Unidos", explicó el director de Enjoy Sports, Juan Carlos Vázquez.

La primera fecha de este circuito se disputará entre el 23 y 24 de abril en el campo de hockey del Polideportivo Revolución y después se jugará en la Ciudad de México los días 30 de abril y 1 de mayo; posteriormente habrá una tercera etapa que pretende disputarse en algún estado del norte de la República a mediados de septiembre.

Pero todo culminará nuevamente en Jalisco, donde el circuito regresará a Guadalajara para disputar la Fase Final entre el 10 y 11 de diciembre.

"Es fundamental potencializar la infraestructura deportiva, particularmente aquella que nos quedó de legado de los Juegos Panamericanos, y creemos que el Tocho Flag le cae muy bien a ese escenario", expresó el director de Code Jalisco, Fernando Ortega.

JL