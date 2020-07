JJ Macías seguirá en Chivas

No hay una oferta formal por él, lo aceptó Ricardo Peláez; no obstante el futuro de José Juan Macías está en el Guadalajara por el momento, a menos que en este mercado de verano llegue al escritorio de la directiva una propuesta atractiva para todas las partes, entonces el delantero de Chivas sí saldría a Europa.

"Estoy aquí y hay que disfrutarlo, mi presente es Chivas y hasta que no venga o pase algo diferente, voy a seguir siendo de Chivas", dijo el ariete rojiblanco.

Por lo pronto, José Juan Macías señaló que "lo dejo en manos de Dios, que soy creyente. Estoy viviendo el momento, de eso no me encargo yo, yo lo que quiero es mejorar día a día, cada vez ser mejor y lo demás vendrá cuando tenga que venir, no me desconcentra, soy muy profesional, no baja mi intensidad en los entrenamientos".

Durante los últimos meses sonaron equipos de países como España, Inglaterra, Alemania e incluso Rusia, sin embargo el delantero dijo que no tiene un equipo ideal, sino que espera que el proyecto que le presenten sea bueno y que le ayude a crecer como futbolista y como persona.

"Ideal no tengo, ideal es un proyecto que me traigan en donde lo deportivo sea lo principal que me ayude a crecer como futbolista, que le ayude a la Selección mexicana".

Finalmente, José Juan dijo a Chivas que en este momento no se enfoca en la ganancia económica, sino en una mejora en lo deportivo, un crecimiento importante y después vendrá la ganancia financiera.

"Obviamente estoy para cosas deportivas, no para dinero, soy joven y quiero crecer en lo futbolístico, para mí el factor económico no es tan importante, obvio lo es, porque me dará el pan de cada día, pero no es el factor principal", finalizó.

jb