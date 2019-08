Israel Gutiérrez es presentado con Astros de Jalisco

Israel Gutiérrez, seleccionado nacional y referente del basquetbol mexicano es la nueva incorporación de los Astros de Jalisco de cara a su debut dentro de la Temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Este miércoles, durante su presentación, Gutiérrez confesó sentirse emocionado por formar parte de un equipo de Jalisco, ya que a pesar de que la mayor parte de su vida la pasó en Hidalgo, su familia y su esposa son de origen jalisciense.

“Ahora me toca iniciar con Astros, pero estoy muy entusiasmado porque veo un proyecto muy serio y con futuro. Mi esposa y mi mamá son de San Julián, Jalisco, mi papá es de San Miguel el Alto. Casi toda mi familia vive por acá y el poco tiempo que no estoy jugando basquetbol radico en San Julián. Me agrada estar cerca de mi familia. Siendo honestos, desde que se escuchaban rumores de que habría un equipo aquí en Guadalajara a mí me llamó la atención”, compartió.

Asimismo, a pesar de que es consciente de que este proyecto apenas comienza, Gutiérrez no tuvo empacho para asegurar que Astros tiene el equipo necesario para buscar el título en esta primera temporada dentro de la LNBP.

“Ya la siguiente semana comenzaremos la pretemporada y hay que trabajar para conjuntarnos en equipo, ya iniciamos la temporada este 19 de septiembre. Te lo digo sinceramente: tenemos un equipazo, un equipo que si trabaja bien tendrá las posibilidades de ser un equipo aspirante al título”, finalizó.

Gutiérrez tiene amplia experiencia dentro y fuera del basquetbol nacional, pues además de haber defendido a equipos como Aguacateros de Michoacán o Halcones Rojos, en el extranjero jugó para instituciones como Boca Juniors.

