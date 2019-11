Ismael Govea está pisando fuerte

Oficialmente debutó un viernes 2 de marzo de 2018 en un encuentro entre Morelia y Atlas. Michoacano de nacimiento hace 22 años, pero tapatío por adopción, convicción y profesión.

Ismael Govea tuvo en este Apertura 2019 su torneo de consolidación con los rojinegros, se afianzó como titular en el equipo de Leandro Cufré y eso le redituó el ser llamado no sólo a la Selección mexicana Sub-22 para los Juegos Panamericanos y el proceso preolímpico, sino que Gerardo “Tata” Martino lo ha considerado para el Tricolor mayor.

“Sí puedo decir que fue mi mejor torneo y creo que este Apertura me sentí muy confiado, con el equipo, con el cuerpo técnico, me tocó meter algunos goles y eso me motiva mucho, eso es bueno para cualquier jugador, aprovechar las oportunidades”, dijo el lateral derecho rojinegro, quien también se puede desempeñar como defensa central, tal y como lo utiliza Jaime Lozano en el combinado mexicano.

Aunque en el Apertura 2018 disputó más partidos que en el torneo que recién terminó (16 encuentros el año pasado y 13 en el actual), Govea dijo sentirse más satisfecho por lo que realizó en el Apertura 2019, en el que incluso se erigió como capitán en algunos partidos, no sólo del Atlas, sino de la Selección mexicana.

“Yo me sentí muy bien, satisfecho con todo el equipo, cuerpo técnico y conmigo mismo por el buen trabajo que he venido haciendo, uno siempre pone su esfuerzo y lo que quiere es aportar el máximo al equipo, en lo individual me sentí muy bien y no queda de otra que seguir adelante y apoyar a mis compañeros”.

Govea Solórzano arrancó tarde su participación con el Atlas en este certamen debido a que estuvo con la Selección Sub-22 en los Juegos Panamericanos de Lima, en los que obtuvo la medalla de bronce, es por eso que sólo disputó 13 encuentros. A su llegada a territorio tapatío de inmediato se puso a la orden de Leandro Cufré y se convirtió en un jugador indiscutible por la pradera derecha.

“Creo que nosotros, en el aspecto de Selección y todo eso, nosotros estamos a la disposición del equipo y del Tricolor, porque uno no puede tomar decisiones de dónde jugar, pero donde nos toque estar siempre vamos a trabajar, desafortunadamente en este torneo no me tocó estar en las primeras jornadas con Atlas por estar en los Panamericanos, pero cuando estamos aquí buscamos aportar al equipo”, acotó.

La frustración se apodera de los rojinegros

Las cuatro derrotas al hilo al cierre del torneo calan hondo en el orgullo de Ismael Govea. IMAGO7

En el ámbito colectivo, Ismael Govea aceptó que el Torneo Apertura 2019 que terminó para el Atlas les deja un sabor de boca amargo, con frustración de saber que el trascender estaba en sus manos y la clasificación a la Liguilla se les esfumó en los últimos partidos y finalmente fueron eliminados.

“La verdad es que sí hay frustración. Uno se siente un tanto frustrado porque lo que todos queríamos era ir a la Liguilla, se hicieron cosas buenas pero no se pudo, todos queríamos ganarnos un puesto en la Liguilla, pero no se logró”.

Atlas tuvo episodios buenos durante la campaña en los que incluso parecía que su clasificación a la Fiesta Grande era inminente, sin embargo en los últimos cuatro compromisos la debacle llegó. Cuatro derrotas al hilo frente a Necaxa, Pumas, San Luis y Monterrey, los terminaron por sepultar y tendrán otro torneo más sin acariciar la tan anhelada corona del futbol mexicano.

“Creo que en el torneo se hicieron muchas cosas positivas, se hizo buen trabajo, pero al final hubo un bajón en el equipo en donde pequeñas desconcentraciones de todos los jugadores se presentaron. Hubo cuatro derrotas seguidas y ahí el equipo dio un bajón, pero lo que sí creo es que se hicieron buenas cosas, pero hay muchas por corregir y mejorar, pero la disposición del equipo siempre fue positiva”.

Sus números en el Apertura 2019

Juegos jugados: 13

Juegos como titular: 12

Goles: 2

Minutos jugados: 1,093

Tarjetas amarillas: 1

Tarjetas rojas: 0

Frases de Ismael Govea, jugador de Atlas

"En todos los aspectos se trabajó bien, tanto en lo deportivo, como fuera del campo, tanto de nosotros, como de la directiva, pero hay muchas cosas por mejorar”.

"La verdad es que se venían haciendo bien las cosas y esos cuatro partidos al final con derrota fueron producto de un bajón, entonces creo que sí fue un cierre de torneo en donde nos sentimos mal”.