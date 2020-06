Isaác Brizuela busca brillar como líder de Chivas

Es momento de que los de mayor experiencia en Chivas, comiencen a funcionar con el papel que les corresponde, así lo ve Isaác Brizuela, quien desea ayudar más a su equipo y ahora toma mayor responsabilidad, porque, precisó, buscará brillar como líder nato en el campo.

''No siento un peso extra, sé que es bueno para mí, para mostrar un buen carácter, que se vea que quiero ser un gran líder para esta institución, sé que me falta mucho pero me gusta asumir estos roles y estoy comprometido al cien por ciento a dar mi máximo''.

Responder a la confianza que ha depositado la directiva en él solamente se puede dar con actuaciones destacadas, dando consejo a los más jóvenes, uniendo fuerza con los líderes naturales como Jesús Molina, por ejemplo, y ''Conejito'' promete será otro sin duda alguna.

''Sé que tengo algunos años ya en esta institución, el ser de los grandes debo tomar esas decisiones o asumir ese rol de ayudar a los más chavos, aprender de ellos también, porque uno no deja de aprender. Todos tenemos un rol de liderazgo, cada quien a su manera. Jesús Molina es un líder nato, te habla, te dirige en el campo, Jesús Sánchez que tiene más años en la institución sabe cómo hablarle a los chavos''.

Mencionó que el aporte que está dando cada uno desde su trinchera es vital para estar haciendo un excelente trabajo en la pretemporada, porque los puestos se pelean de manera fuerte pero leal, y los de más experiencia ponen de su parte para dar consejos a quienes lo van necesitando.

''Oribe Peralta sabe con su experiencia habla más con los delanteros y trata de enseñarles lo que aprendió en su carrera, la cual ha sido extraordinaria. Nos hemos puesto todos el rol de ser líderes, ni el más chavo se achica con el más grande, lo cual habla de la personalidad que se tiene, obvio hay respeto con todos los compañeros, lo cual habla de humildad y grandeza de todo el equipo''.

Brizuela no quiere ir a otro equipo en torneos venideros, desea retirarse en el redil y para que eso suceda, debe dar en cada partido el 100 por ciento de su capacidad, para responder a la expectativa y confianza que la dirigencia ha depositado en él.

''No queda más que agradecer el apoyo que brindaron, el permanecer en esta institución y ahora nos toca demostrar ese apoyo que nos bridaron, ofrecer una muy buena respuesta de todo el grupo''.

