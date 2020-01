Inauguran eliminatoria olímpica para boxeadores profesionales

����Arrancan las acciones de la Eliminatoria de Boxeadores Profesionales.

•Mosca (52kg)–Cristian Medina Vs Erick López

•Pluma (56kg)–Miguel Vega Vs David De la Mora

•Ligero (67kg)–Braulio Ávila Vs Fernando Aguilarhttps://t.co/0IaU6F9REs pic.twitter.com/b1ctZLsPBk