Impulsan a las futuras figuras del toreo

Dos meses de una experiencia que los marcará de por vida. Eso es lo que vivirán los 60 novilleros que a partir del 15 de marzo se internarán dentro del Centro de Alto Rendimiento Taurino (CART), una iniciativa de Casa Toreros que pretende, entre otras cosas, apoyar a los jóvenes a cumplir su sueño y dignificar la profesión de matador.

Los ganaderos Pablo Moreno y Juan Pablo Corona son los principales impulsores del CART, en colaboración con otros empresarios afines a la fiesta brava, pero dentro del organigrama de este nuevo centro también contarán con el apoyo de figuras de renombre a nivel internacional como el maestro Juan José Padilla, quien compartirá su arte con estos 60 novilleros provenientes de diferentes partes del mundo.

“Esta es una oportunidad admirable que ha tenido a bien Casa Toreros. Entre más de 150 chavales se han elegido 60 y ahora tenemos con ellos un proyecto de mucha ilusión. Que me hayan elegido a mí para formar parte del CART como director no deja de ser un honor y un orgullo. Es algo que me deja una gran responsabilidad, pero que lo voy a llevar con mucho orgullo y voy a aportar, tanto a mis compañeros como a los alumnos, toda la base de la tauromaquia que me inculcaron desde niño y todos los valores.

“El proyecto del CART es lanzar al mayor número de chavales a que sean figuras del toreo”, explicó Juan José Padilla.

Dentro del CART, los 60 novilleros que han sido elegidos vivirán dos meses en donde estarán siendo calificados y valorados en cuanto a sus aptitudes artísticas, valor, resistencia, actitud ante los retos, así como su perfil emocional y conocimiento de la tauromaquia, esto con el fin de forjar a nuevas promesas de la fiesta brava.