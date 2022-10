La revista inglesa Four Four Two publicó su más reciente lista de los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos, en la que, sin que sea sorpresa para muchos, aparecen Lionel Messi como líder, seguido por Diego Armando Maradona y Cristiano Ronaldo, además de que destaca uno de los más reconocidos jugadores mexicanos.

Se trata de Hugo Sánchez, el único tricolor en la lista, y que está en el lugar 83, delante del inglés Wayne Rooney (en el 84), el alemán Philip Lahm (85), el español Sergio Busquets (88), y los brasileños Roberto Carlos (90) y Kaká (98).

El sitio web de la revista señala que Hugo Sánchez es "el mejor jugador mexicano de todos los tiempos y uno de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid y de LaLiga".

Y destaca: "Sánchez ganó cinco títulos de liga consecutivos entre 1985 y 1990, fue el máximo goleador de la competición en cuatro de esas temporadas y engalanó canchas españolas por todo el país con su espectacular abanico de remates. Depredador dentro del área penal, ciertamente, pero también extravagantemente dotado fuera de él".

Los 10 mejores futbolistas de todos los tiempossegún Four Four Two son:

1- Lionel Messi

2- Diego Maradona

3- Cristiano Ronaldo

4- Pelé

5- Zinedine Zidane

6- Johan Cruyff

7- George Best

8- Franz Beckenbauer

9- Ferenc Puskas

10- Ronaldo

Puedes ver la lista completa aquí.

