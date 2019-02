Hoyos, nervioso por la cancha del estadio Caliente

El técnico del Atlas Guillermo Hoyos, busca evitar a como dé lugar una cuarta derrota de manera consecutiva en el Clausura 2019, porque sería irse despidiendo de una posible calificación a la Liguilla y ante Xolos, hay un tema que le quita el sueño: la cancha del estadio Caliente.

''Vamos a un campo difícil, creo que jugamos una vez por año creo y nosotros no lo pisamos nunca, esa problemática tenemos también y ya veremos cómo salimos parados. Veo al equipo maduro, más allá de la juventud, hay un peso específico de jugadores que han jugado en diferentes partes, que han sido campeones y veo un equipo en el cual es obvio que está golpeado, lo cual es normal, pero realmente es un equipo que se levanta. Realmente no tengo duda de quién somos, qué somos y realmente lo que dejan en la cancha''.

El estratega del zorro precisó que en el equipo hay confianza plena de revertir la pésima situación que se vive, porque hay compromiso interno en lo que se está haciendo, es cierto que no se han dado los resultados que esperaban pero mentalmente a la plantilla la ve fuerte.

''Yo en ningún momento he dudado de lo que son los chicos, porque los chicos nos han traído hasta acá, realmente estamos contentos con eso, porque se compite contra grandes equipos, con cosas importantes, jugadores importantes''.

Hay algo que sí ha notado el estratega, cierta fatiga entre algunos jugadores por haber jugado la Copa y la Liga a la par, lo cual por obvias razones los ha desgastado, incluso mencionó que si él fuera jugador, tiene sus serias dudas que haya aguantado el ritmo que le han impuesto.

''Hemos jugado todas las competiciones con una base de jugadores, lo cual se siente. Otros equipos no jugaron con su base, nosotros respetamos, somos un equipo que permanente busca, intenta, que presiona arriba, que tiene un desgaste físico. Para nosotros fue complicado jugar tan seguido, los veo y no sé si sería capaz de jugar tantos partidos, sinceramente. Uno elogia al colectivo, a veces las cosas salen mejor pero realmente el trabajo que meten es un plus''.

