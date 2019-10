Hoy toca cartel de lujo en la Nuevo Progreso

Todo está listo para que la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara se vista de gala con el cierre de la temporada novilleril y, para que esto ocurra, los mejores exponentes de la baraja de aspirantes a matadores de toros mexicanos partirán plaza.

El queretano Diego San Román y los hidrocálidos Héctor Gutiérrez y Miguel Aguilar probarán suerte con la intención de ganarse un lugar en el festejo de triunfadores que se definirá en los próximos días. Para esta novillada la terna de actuantes lidiará un lote de seis ejemplares de la ganadería de San Martín.

Sobre su primera aparición en el inmueble de la colonia Monumental, Diego San Román se dijo emocionado, ya que no había tenido la oportunidad de presentarse ante el exigente público tapatío.

“Me emociona mucho, porque no he podido estar en esta plaza. Pude torear aquí al lado, en Tlaquepaque, conocí un poco la afición de Guadalajara, me gustó mucho porque me recibieron con los brazos abiertos. Espero que con lo rematado que está el cartel la gente asista a la plaza, que sea una bonita tarde”.

Tras haber tenido una brillante temporada en España y Francia, donde incluso pudo presentarse en Las Ventas de Madrid, San Román señaló que poco a poco comienza a hacerse de un nombre entre los novilleros más destacados del país.

“Tuve un triunfo importante en Pamplona, en el inicio de la Feria de San Fermín. También triunfé en Villaseca de la Sagra, donde gané el Alfarero de Oro. Estos triunfos me dejan un gran sabor de boca porque la gente salió hablando buenas cosas de mí”.