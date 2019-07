Hoy juego por amor al futbol, dice "Chicharito" Hernández

En los últimos meses Javier "Chicharito" Hernández ha sido criticado por sus comentarios en redes sociales, su imagen, su negativa a la Selección Mexicana para participar en la Copa Oro y su pobre rendimiento en las canchas.

El máximo goleador de la Selección Mexicana se ha involucrado en el mundo de Youtube y en un video dio respuesta a todas las críticas que ha tenido últimamente. En una entrevista con Diego Dreyfus, el actual delantero del West Ham United comentó que tiene "la fama y el dinero que la gente puede soñar".

Sin embargo, aceptó que esas declaraciones fueron mal entendidas, ya que esto no lo es todo en su vida y siempre ha mantenido el enfoque en su carrera futbolística. "En mi vida fui tan afortunado de poder vivir esas cosas, pero cuando las he logrado no viene a la vida eso, es lo que he aprendido de eso, sabía que había algo más".

El futuro de Javier Hernández en el futbol profesional se ha puesto en duda, su mala forma física lo reflejó y admitió que subió seis kilos en sus vacaciones por Italia. "Subí de peso seis kilos, ya he bajado cinco y me falta bajar uno más, aún tengo una semana de vacaciones".

Pero sobre el fin de su carrera, el mexicano negó la situación y admitió que el amor por el futbol no ha terminado. "No, sé que es más pronto que tarde, pero no (se retirará). En el futbol ya no estoy por dinero. En algún momento lo estuve. Hoy juego por el amor al futbol y disfruto del proceso, si no me va bien voy a estar feliz".

El objetivo de su inicio como vlogger es para demostrarle a la gente su día a día, que no se debe definir a un ser humano por su éxito, sus logros, su fama o por ser un jugador y demostrar que por el momento el futbol siempre será su prioridad.

jb