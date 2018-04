Homenajean en Guadalajara a "Ronnie" Camacho

Aunque nació a más de mil kilómetros de la capital jalisciense, el exbeisbolista sonorense Ronaldo "Ronnie" Camacho guarda un cariño eterno por la Perla Tapatía y ahora ese afecto será mayor, ya que el Ayuntamiento de Guadalajara ha brindado un merecido homenaje a uno de los mejores peloteros mexicanos de todos los tiempos.

Fue el alcalde tapatío Enrique Ibarra Pedroza quien encabezó el homenaje al también conocido como "Rey del Cuadrangular". Acompañado por el director deportivo de los Charros de Jalisco, Ray Padilla, así como por el cronista Gabriel Ibarra, el edil de Guadalajara entregó una placa conmemorativa en la que se reconoce la labor de Camacho como ejemplo para la ciudadanía.

"Quisimos entregar este reconocimiento, independientemente de los estados y los municipios, porque se debe de reconocer y enaltecer a las figuras que convierten en referente para los niños y los jóvenes".

El mensaje del Alcalde de Gdl,@EnriqueIbarraP, durante la entrega del reconocimiento al beisbolista mexicano, Ronaldo "Ronnie" Camacho. pic.twitter.com/GYm4YcbQxh — COMUDE GUADALAJARA (@comudegdl) 11. April 2018

Por su parte, "Ronnie" Camacho se dijo contento porque se le reconozca en una ciudad como Guadalajara, en la que el béisbol poco a poco ha ido ganando terreno.

"Mi formación la inicié en Estados Unidos, con los Cardenales de San Luis. Me he mantenido en buen estado porque he hecho mucho ejercicio, quiero pasar mis días felices. Ya lo que hice atrás es historia, vengo desde tan lejos a recoger una placa que me llevo a Sonora con mucho cariño y afecto".

Jugando en los comienzos de la Liga Mexicana del Pacífico, el nacido en Empalme, Sonora, impuso el récord de más cuadrangulares en una temporada regular al haber pegado 27 tablazos de vuelta entera en la temporada 1963.

Ronaldo "Ronnie" Camacho tuvo una carrera de 20 años como pelotero en México y en los Estados Unidos, con más de 2 mil 200 juegos. pic.twitter.com/bIWRPvDdby — COMUDE GUADALAJARA (@comudegdl) 11. April 2018

JA