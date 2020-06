Hiram Mier jugará sin miedo la Copa por México

En días pasados, el volante de Chivas, Uriel Antuna, señaló que siente un poco de temor por volver a las canchas, esto en relación con un posible contagio de coronavirus, ya que no conoce los protocolos de los equipos y no sabe cuánto se han cuidado sus rivales. En el mismo tema, su compañero de equipo, Hiram Mier, piensa lo contrario, no entrará con miedo al torneo de pretemporada llamado Copa por México, ya que de una u otra manera, la actividad tendrá que regresar.



''La pandemia, nadie sabemos cuándo va a terminar o cuándo va a estar con menos casos, nadie lo sabe y tal vez el miedo exista o va a existir, porque el peligro está en todos lados. Yo creo que como han recomendado tomar todas las medidas, cubrebocas, lavarte las manos, gel antibacterial, y si se maneja bien, no habrá problemas. Entonces tarde o temprano deberemos volver a la actividad, en las prácticas que tenemos se trabaja duro, pero el mejor entrenamiento es un partido, todo el plantel lo ha sabido manejar bien en el aspecto de cuidados'', mencionó el zaguero tapatío.



Mier aclaró que este martes se practicaron nuevos exámenes a los integrantes del Club Deportivo Guadalajara para detectar el virus que transmite el COVID-19, esperando que no haya un solo contagiado en la institución.



Chivas debuta este sábado a las 21:00 horas en la Copa por México, cuando se mida a los rojinegros del Atlas en el Estadio Akron, en partido de preparación el cual será a puerta cerrada.



