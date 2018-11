Hijo de Messi sorprende con sus pasos de baile

El hijo del futbolista Lionel Messi tomó protagonismo en las redes sociales con sus pasos de baile a ritmo de "Sexy and I know it", de LMGAO.

El astro argentino compartió ayer en su cuenta de Instagram un video de su pequeño Mateo, de 3 años, que sigue la canción con movimientos de piernas y brazos.

La grabación acumulaba la tarde de este lunes más de 12 millones 670 mil reproducciones, así como más de 55 mil comentarios.

En el material también aparece Thiago, de 6 años, el hijo mayor de Messi y su esposa Antonella Roccuzzo.

En otro video se ve a los tres hermanos, incluido Ciro, de apenas 8 meses.

IM