Hemos tenido una aventura brillante: Gareth Southgate

El seleccionador de Inglaterra Gareth Southgate aseguró tras la derrota de su equipo por 2-0 contra Bélgica en el partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018 que el torneo fue para ellos "una aventura brillante" y que no puede "pedir nada más" a sus jugadores.

"Terminamos entre los cuatro primeros, entre los mejores equipos, fue una aventura maravillosa. Este grupo de jugadores está en un gran lugar para el futuro. No puedo pedir nada más a mis jugadores", manifestó tras la derrota el seleccionador inglés.

Southgate explicó que después de perder en la Semifinal ante Croacia (2-1 en la prórroga) intentó "inspirar" a sus jugadores para este partido y dijo estar "muy orgulloso" del papel de los suyos pese a la derrota.

"Nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos por talento individual. Tuvimos dos días para prepararlo, muchos jugadores quisieron llegar pero no pudieron. Fue un partido increíble", añadió.

Mencionó el buen trabajo durante todo el torneo de futbolistas como el central John Stones o el portero Jordan Pickford, aunque al ser preguntado por el delantero Harry Kane, máximo goleador del torneo con seis tantos, pero sin marcar desde octavos y hoy con solo dos remates, pidió no evaluarlo por la actuación de hoy.

REVIVE EL BÉLGICA VS INGLATERRA MINUTO A MINUTO

"Hoy es el séptimo partido en poco tiempo, partidos muy exigentes física y emocionalmente. Creo que sería equivocado juzgar a cualquier jugador por el partido de hoy. Creo que él ha capitaneado el equipo excepcionalmente bien, ha ayudado a la cultura que hemos intentado crear", señaló sobre el delantero y capitán inglés.

"Estás muy cerca del premio grande, y tras eso todo el mundo se quiere ir a casa, pero conseguimos poner el partido de hoy como un objetivo".

Ante los cuestionamientos sobre este tipo de partidos por el tercer puesto, dijo que es un duelo "increíblemente difícil para los dos equipos".

"Estás muy cerca del premio grande, y tras eso todo el mundo se quiere ir a casa, después de siete semanas. Pero conseguimos poner el partido de hoy como un objetivo, hacerlo internamente. No es mi tarea decidir o no si tiene que haber un partido por el tercer puesto. Queríamos conseguir la medalla, acabar bien, pero para mí no hay recriminaciones posibles, el esfuerzo estuvo ahí", dijo.

En cuanto a objetivos futuros, recordó que tienen "grandes partidos" en otoño, contra España, Suiza y Croacia en la recién creada Liga de Naciones de la UEFA, que serán "oportunidades para mejorar" y ver a nuevos jugadores.

"Hemos tenido una aventura brillante, en la que cada miembro de esta fiesta hay disfrutado mucho. Eso queremos seguir haciendo, intentar constantemente mejorar", agregó Southgate, que recordó que su posición no es como la de un entrenador de club en el que se compra jugadores, sino que una Selección "desarrollas a los jugadores y al equipo".

RR