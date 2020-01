Heissler Guillent, líder de asistencias de la LNBP

Pese a que el equipo de Astros de Jalisco se quedó a una sola victoria de clasificarse a los Playoffs de la campaña 2019-20 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), el venezolano Heissler Guillent, quien fungió como uno de los armadores del equipo jalisciense, fue reconocido y nombrado como el líder de asistencias luego de que la liga dio a conocer los ganadores de 'Lo Mejor de lo mejor' de la presente campaña.

Desde su llegada al conjunto de Astros el pasado 3 de octubre, Guillent tomó la batuta del equipo para tratar de cambiarle la cara a la ofensiva y llegó a promediar hasta nueve asistencias por partido en sus primeras semanas; y pese a que su cociente se redujo al final de la campaña regular a sólo 6.6 asistencias por juego, el venezolano agradeció a sus compañeros de equipo por haberle ayudado a conseguir este logro y compartió su experiencia tras haber llegado a Astros.

"Me siento contento, porque desde mi llegada al equipo, estuve en conversaciones con el entrenador y con el gerente deportivo y me hacían mucho hincapié en eso, que el equipo tenía mucho talento pero que le faltaba unión, química de juego en equipo y pienso que me enfoqué en eso, tratar de poner a jugar a mis compañeros, que son excelentes a la ofensiva y también fue gracias a que ellos me ayudaron durante toda la temporada. Estoy bastante contento porque un jugador de Astros, en este caso yo, fue el que se quedó con ese liderato (...). Cierto que es un logro personal, pero también tiene que ver con todo el juego de equipo, nunca me enfoco en eso, siempre trato de buscar los mejores resultados para el equipo y esta vez llegó este mérito".

Si bien es cierto que Astros y Guillent se mantuvieron en la pelea por la Postemporada hasta la última jornada de la campaña regular en lo que fue su primera temporada en la LNBP, la quinteta tapatía perdió su último juego y quedó eliminada tras culminar en la quinta posición de la Zona Oeste con récord de 21 victorias y 15 derrotas.

