Héctor Reynoso ve a Santos como ejemplo para Chivas

Además de ser el actual campeón del futbol mexicano, Santos Laguna también se ha convertido en un “buen ejemplo a seguir” para los equipos grandes de nuestro balompié. Por lo menos así lo cree Héctor Reynoso, quien considera que Chivas debe seguir los pasos de los Laguneros de cara a sus siguientes compromisos.

“Deben de llegar jugadores de jerarquía, de prestigio. Además del Mundial de Clubes Chivas debe de calificar a la Liguilla del siguiente torneo. Cada vez los equipos se refuerzan más y si vemos al equipo que salió campeón (Santos), todos los jugadores que tienen en su plantilla, eso es lo que tendrían que hacer en Chivas”, compartió el excapitán del Rebaño.

Y es que no fue casualidad que Santos levantara su sexto título de Liga hace una semana, pues en los últimos semestres el equipo Lagunero apuntaló su escuadra con jugadores como José Juan “Gallito” Vázquez, Osvaldo Martínez, Brian Lozano o Julio Furch.

Ya en otro tenor, analizando las bajas que ha tenido el Rebaño en las últimas semanas, Reynoso aseguró que no se siente desilusionado del proyecto del cuadro tapatío, pero advirtió que están ante una oportunidad inmejorable de lucir ante los ojos del mundo, por lo cual sería bueno que se aprovechara al máximo esta situación.

“No me desilusiona, pero creo que deben de aprovechar esa buena oportunidad para poder llevar el nombre de Chivas a lo más alto. No creo que eso lo desconozca la gente del Guadalajara, pero por ahora hay que esperar y disfrutar lo que puedan hacer en este Mundial”, finalizó el ex zaguero.

