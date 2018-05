Hay Carlos Salcido para rato

Queda demostrado de que el futbol y la cancha de juego no piden acta de nacimiento. Y así lo hace notar el defensa y capitán del Rebaño Sagrado, Carlos Arnoldo Salcido, emblema del equipo rojiblanco que estará activo por un año más, ya que firmó extensión de contrato, por lo que estará presente con el equipo de sus amores en el Mundial de Clubes, así como en los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019.



A sus 38 años de edad, Carlos Salcido fue pieza clave para que Chivas obtuviera el título de la Concacaf Liga de Campeones al derrotar a Toronto FC en la Final, así como en el torneo local, en donde a pesar de que no pudieron clasificar a la Liguilla al finalizar el penúltimo lugar general, el nacido en Ocotlán se entregó siempre que le fue requerido por el técnico Matías Almeyda.



Salcido Flores disputó ocho encuentros en el Clausura 2018, es decir, encaró a equipos como Cruz Azul, Necaxa, Monterrey, Puebla, Pumas, América, Lobos BUAP y Monarcas Morelia, pero también enfrentó en la Concachampions a Cibao FC, Seattle Sounders, New York Red Bulls y Toronto FC.

En la Liga MX estuvo en la cancha durante 720 minutos, es decir, el 47.06 por ciento de los minutos totales, fue amonestado en una ocasión ante América en el Clásico Nacional y recorrió 79 kilómetros en total, por lo que queda demostrado que la edad no está peleada con las fuerzas y las agallas en un campo de juego.

LS