Habrá programa de apoyo para atletas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que todos los deportistas mexicanos que participan en los Juegos Panamericanos Lima 2019, y en especial los que ganan medalla y pase a los Olímpicos Tokio 2020, recibirán apoyos económicos.

“Es el compromiso”, enfatizó el jefe del Ejecutivo en su conferencia mañanera ofrecida en Valle de Bravo, Estado de México, donde expresó alegría por los resultados y una atención de lo que hacen los deportistas en los diversos escenarios en Lima.

“Mañana (hoy) voy a dar a conocer de dónde van a salir estos fondos y apenas regresen (los atletas) se les van a entregar los apoyos. No va a haber trámite burocrático y vamos a procurar entregar los apoyos cuando menos hasta la Olimpiada de Tokio por adelantado, para que no haya intermediarios, de manera directa, para que lleguen completos. Que no haya moche o piquete de ojo”, afirmó.

López Obrador comentó que en el deporte existe una reglamentación en la que hay estímulos y becas, pero lo que va a anunciar es un programa especial del Gobierno de la República a los deportistas que están en Lima.

Abundó que apenas regresen, van a tener sus recursos, no administrados ni mensualmente, sino cuando menos por un año, que les permita seguir en sus entrenamientos, aplicándose, porque ahora todo recae en el esfuerzo de ellos y de sus familias.

Con el cuadro de las medallas en Lima 2019 proyectado durante su conferencia, el Presidente deseó que la delegación mantenga el paso en los últimos días de competencia.