Guzmán no jugará en Chivas; buscaron a Vela y a "Chicharito" Hernández

En un ejercicio realizado por el staff del Club Deportivo Guadalajara en su canal de Chivas TV, el presidente deportivo Ricardo Peláez dejó en claro que el volante Víctor Guzmán no estará con Chivas para este Guard1anes 2020, debido a que la FIFA no ha retirado el castigo que impuso, sin embargo tiene las puertas abiertas para regresar al Rebaño Sagrado.

Por otro lado, el directivo reconoció que sí buscó a Carlos Vela y a Javier "Chicharito" Hernández para que vistiera de nueva cuenta la playera del Guadalajara desde el torneo pasado, sin embargo ambas respuestas fueron negativas por parte de los futbolistas que hoy militan en la MLS.

"Cuando fuimos a Los Ángeles a platicar con Antuna, hablé con él (Carlos Vela) y con su representante por medio del celular y luego con él durante dos días, sí lo busqué y me dijo que en este momento parecía muy difícil, por la gran actuación en la MLS y me dijo que deja las puertas abiertas para volver a Chivas", dijo Ricardo Peláez.

"Sí busqué a 'Chicharito'

Y sobre Hernández Balcázar dijo: "Sí busqué a 'Chicharito' y en algún programa dijo que no, hay un error de comunicación entre su representante y él, dijo que no lo habíamos buscado y sí los buscamos. Mariano Varela lo había hecho antes de mi llegada y cuando me invitan a Chivas, entré en contacto con su representante y le dije que las puertas estaban abiertas. Sí buscamos a Javier, tiene las puertas abiertas para regresar a Chivas", comentó.

Y sobre Marco Fabián, quien finalizó su contrato en el futbol de Qatar, Ricardo Peláez señaló que encaja perfectamente en el esquema de Luis Fernando Tena, sin embargo para este Guard1anes no jugará para el chiverío.

"Sí es opción Marco Fabián, tiene las puertas abiertas, su padre regresa al Club, pero en este momento lo veo difícil porque el plantel está bien conformado, ya conoce los rivales, la institución, a los rivales, al futbol mexicano, entonces sí tiene las puertas abiertas, pero ahora no", apuntó.

jb