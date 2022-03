Guillermo Ochoa: El portero del América fue víctima de la porra de Querétaro (VIDEO)

La violencia en el Estadio La Corregidora no es algo nuevo, y eso lo sabe perfectamente el guardameta Guillermo Ochoa.

Para el histórico portero del América, la violencia en esta plaza del futbol mexicano es algo que él padeció y que había sido ignorado hasta ahora.

"Me ha tocado vivir ese tipo de casos, me tocó justo también en el estadio de Querétaro, después de un partido salir en el auto con mi familia, con mis padres y claro que no fue un momento agradable, golpeaban el auto, los vidrios, el espejo lateral".

"Esto ya venía sucediendo tiempo atrás, no se hablaba de los casos, se hacían mucho de la vista gorda, y lo que se decide ahora, lo que hizo el Club Guadalajara, es lo que deberían hacer todos los equipos", comentó.

Este domingo Chivas y América disputarán una edición más del Clásico Nacional, y ambos equipos se han unido por la paz con la campaña "Clásico sin Colores".

Además, el Guadalajara anunció que su barra no tendrá acceso al Akron hasta nuevo aviso.

MF