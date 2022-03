Contrario a la postura que han tomado algunos clubes y dirigentes del futbol mexicano, Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, se mostró a favor del ingreso de las barras al Estadio Cuauhtémoc.

El mandatario estatal se dijo en la disposición de establecer medidas para garantizar la seguridad de los asistentes a este inmueble, sin embargo, aseguró que no está en contra del ingreso de estos grupos de animación.

"Yo respetaré y apoyaré a la seguridad de los grupos de animación aquí en Puebla, yo respaldaré todo eso. ¿Cómo vamos al futbol y no vamos a aplaudir? ¿Vamos a la discoteca y no vamos a bailar? ¿Vamos a un concierto y no vamos a brincar o cantar? ¿De qué se trataría el futbol todos callados? Claro que no", comentó.

En contraparte, el gobernador reconoció que buscarán regular la venta de alcohol en el Estadio Cuauhtémoc.

OF