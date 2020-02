Guadalajara se reconcilia con el baloncesto

No han transcurrido ni dos meses desde que los Astros de Jalisco culminaron su participación en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y la duela del equipo volvió a lucir abarrotada por cientos de aficionados a este deporte. Pero ahora se reunieron con la intención de apoyar unidos a la Selección Mexicana en su primer partido de las eliminatorias rumbo a la FIBA AmeriCup 2021, donde el conjunto azteca se midió a su similar de Bahamas.

Desde una hora antes de iniciar el partido, los aficionados presentes en las afueras de la Arena Astros, dijeron que el evento era algo que simplemente hubiese sido impensable hace un par de años, pues el baloncesto profesional en Guadalajara había sido abandonado durante poco más de cinco años desde aquella baja presentada por el equipo de los Osos de Jalisco en el 2013.

Fue hasta el 2019 cuando los seguidores de esta disciplina volvieron a recibir partidos con profesionales tras las llegadas de Gigantes y Astros al Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA) y a la LNBP respectivamente. Y el día de ayer hasta la Selección Mexicana hizo acto de presencia en La Perla Tapatía para brindar un espectáculo a todos los aficionados que aman y gozan este deporte. Sin duda alguna, es una reconciliación del baloncesto con la capital jalisciense.

Y por si fuera poco, no pudieron faltar los seguidores de este deporte ráfaga que vistieron sus mejores galas para este partido, pues aprovechando la ocasión y la visita del equipo mexicano le dieron un colorido particular a las gradas luciendo su jersey de grandes estrellas de la NBA como Manu Ginóbili, LeBron James, Stephen Curry, y por supuesto, no pudieron faltar los fanáticos que portaron la casaca de un aclamado e histórico jugador de este deporte como lo fue Kobe Bryant.

LS