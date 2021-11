Después de que Christian Horner asegurará que fue culpa de Yuki Tsunoda que Sergio "Checo" Pérez se saliera de la pista en su último intento de vuelta en la Q3, Franz Tost, director de Alpha Tauri salió en defensa del japonés.

Tost aseguró que cuando le informaron por la radio a Yuki que se aproximaban los Red Bull "simplemente se salió de la pista para que pudieran pasar fácilmente y Pérez lo siguió. No es culpa de Yuki".

Además, aseguró que Tsunoda no se equivocó en la vuelta y que se movió de manera deliberada: "Le dijimos que vienen los Red Bulls, viene Pérez y deliberadamente se fue a un lado para no molestarlos".

Por si fuera poco, Tost dijo que no entiende "en lo absoluto" el por qué Checo se salió de la pista pues "Yuki se hizo a un lado como hacen todos los pilotos en la calificación para hacer un lugar para los autos que vienen detrás que están en una vuelta de calificación, no estaba en una vuelta de calificación. Es tan fácil como eso. Por lo tanto, no entiendo nada de esto".

JL