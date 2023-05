La sexta edición del Gran Giro de Guadalajara trajo consigo una fiesta en la ciudad, misma que fue adornada con el triunfo de atletas de renombre en el ciclismo de nuestro país.

Dentro de la categoría del "Gran Fondo", misma que comprendió un recorrido cercano a los 160 kilómetros, la triunfadora dentro de la rama femenil fue Yareli Salazar, pedalista con experiencia en Juegos Olímpicos (Tokio 2020) que destacó la organización del evento.

"Fue una ruta de 80 kilómetros, bueno, fueron dos vueltas de 80 kilómetros, fue muy exigente porque estaba el viento muy fuerte, lo cual no te permite ir tan rápido. Las subidas de los puentes también estaban pesaditas, y más en la segunda vuelta ya con el calor que te pegaba en la espalda, si fue muy exigente pero pues nos fue muy bien".

"Me sorprendió un evento así, yo compito en Europa y en Estados Unidos y no le pide nada a las competencias de Europa, espero que existan más competencias como esta para poder alinear el nivel con ellos también, porque todos los eventos son así, toda la gente que vino, mil 200 personas, se me hizo espectacular", comentó.

Luego de Yareli, quien ocupó el primer lugar al cronometrar 03:48:11, quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar fueron Paola Macías Estrada (03:48:13) y Dafne Mejía Torres (03:54:02).

EL INFORMADOR/D. Reos

Por su parte, dentro de la rama varonil, quien logró quedarse con la victoria fue Luis Alonso Rodríguez, atleta que ya se había coronado en ediciones anteriores.

"Es el segundo año que gracias a Dios lo ganamos en la categoría general y en mi categoría. Hoy uno de los compañeros, Gabriel Nava, excelente trabajo para poder repetir. Es un evento muy bonito porque todo el trayecto de 75 kilómetros nos sentimos muy seguros, muy bien cuidados, es un trayecto duro, veloz, y felicidades a todos los organizadores porque este evento nos deja bien parados a nivel nacional en ciclismo", finalizó.

Detrás de Luis Alonso Rodríguez (03:42:39), quienes completaron el podio fueron Fernando Gabriel Nava (03:42:39) y Germán Andrés Santoya (03:44:22), ciclistas que se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

JM