Gorditos pero contentos; exfutbolistas que perdieron la figura

Dios perdona, pero el tiempo no, dice el viejo y conocido dicho popular. Y eso aplica perfectamente en el mundo del futbol, en donde reconocidos ex futbolistas pasaron de ser figuras, estrellas, incluso campeones del mundo, a gordos personajes que alguna vez fueron incluso ejemplos para la niñez. Y es que hay personas, en este caso jugadores del balompié, que son propensos a aumentar de peso y una vez que se retiran, aflojan la lonja.

La actividad física, los constantes y arduos entrenamientos diarios con sus clubes e incluso con Selección nacional, la disciplina nutricional con los clubes y los constantes reflectores, hacían que se mantuvieran en forma, sin embargo pasó el tiempo, sus carreras terminaron, no hay la misma intensidad en cuanto a ejercicio realizado y por ende, llega la carencia de condición física y el aumento de su barriga; incluso pareciera que estos personajes se “comieron” a los jugadores que alguna vez fueron.

A continuación, un breve recuento de algunos ex futbolistas que pasaron de ser esbeltos personajes que la gente admiraba en televisión o en los estadios de México y el mundo y que a veces hasta arrancaban suspiros de las damas y que hoy están convertidos en unos gorditos, unas veces simpáticos, otras veces algo serios, pero siempre con calidad en los botines, algo que siguen demostrando hasta en las cascaritas.

Diego Armando Maradona

Tal vez el mejor jugador que ha dado la historia, la polémica está presente si es él o es Edson Arantes do Nacimento “Pelé”. Campeón del mundo en México 86 y gran figura en equipos como Boca Juniors, Barcelona y Napoli, así como en la Selección Nacional de Argentina.

Una vez que el “Diego” se retiró de las canchas, su complexión física fue en aumento, al grado de poner en riesgo su vida. Acudió a clínicas de rehabilitación contra las drogas y eso le ayudó a bajar de peso, sin embargo no pudo llegar a su nivel óptimo y hoy luce una figura regordeta, no por nada le decían “Barrilete Cósmico”.

Ronaldo Nazario da Lima

Muchos lo consideran el verdadero y único Ronaldo, no como el portugués que juega en el Real Madrid. El delantero brasileño es probablemente uno de los mejores delanteros de toda la historia, además tuvo el récord de goles en Copas del Mundo, que ahora ostenta Miroslav Klose.

Desde que era jugador tuvo tendencia a aumentar de peso y en el último Mundial que jugó, el de Alemania 2006, ya lució una pancita que no le impidió ser figura de ese torneo. A pesar de su gran peso, siempre se catalogó como un excelente artillero que causaba pánico a todos los defensores.

John Barnes

Alguna vez figura del futbol mundial, nacido en Jamaica pero naturalizado inglés y que jugó para clubes importantes de la talla de Watford y Liverpool. Alguna vez, el que fuera considerado por muchos como uno de los mejores extremos de la historia del futbol inglés, admitió ser fan de la comida chatarra, incluso en sus mejores días como jugador.

Su chocolate favorito es el Topics y durante una entrevista en 2004 dijo: “Trato de mantenerme lejos de ellos, no es bueno para mi figura”. No se escondió cuando le tocó que Mars le pagara para convencerlo de rapear para ellos en un comercial de televisión de la Selección inglesa.

Francisco Javier Cruz

El “Abuelo”, amado por muchos durante la Copa del Mundo de México 1986 y que cargó con la esperanza de un país completo en la Eliminatoria rumbo a Estados Unidos 1994. Goleador nato y con un gran carisma.

Sin embargo, una vez que el delantero regiomontano colgó los botines, le “empacó” duro a los asados y al cabrito, al grado de lucir una panza que cualquier luchador de sumo envidiaría.

Ferenc Puskas

Está en la historia del futbol como uno de los mejores delanteros que jamás se haya visto y es uno de los ídolos del Real Madrid. Cuando era jugador, solía ser bastante corpulento y con una especie de barriga, por lo que al principio de su carrera era conocido como “el pequeño muchacho gordo”.

Su gran peso no le impidió ser un rompe redes deseado por todos los clubes del mundo, sin embargo una vez que se retiró, todo se vino al traste y ahora sí, a desprender botones de camisas.

Miguel Herrera

Simplemente conocido como el “Piojo”, ex jugador del Atlante y alguna vez seleccionado nacional en la época de Miguel Mejía Barón. Corto de estatura, pero entrón como pocos. Hoy dirige al América con gran éxito en su segunda etapa, ya que antes lo hizo con Atlante, Monterrey y Tijuana, sin dejar de lado la Selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014.

Ya no tiene la melena que presumía en los noventa, pero lo que sí puede presumir, es una redonda barriga, que hace que el botón del traje no conozca el ojal, pero esto no está peleado con la capacidad de dirigir a un equipo y que ya se haya coronado en algunas ocasiones.

Tomás Boy

Tal vez esté presente dentro del Top Five de los mejores jugadores que ha dado México en la historia. Militó para los Tigres en donde fue capitán y mandón, así como que fue parte de la plantilla del Tricolor en el Mundial de México 1986. Pero una vez que se retiró, todo cambió para Tomás Juan Boy Espinoza.

Hoy es director técnico (sin trabajo) y puede presumir, además de un carácter recio y duro, una enorme barriga que evita pensar que alguna vez fue un futbolista espigado y con un envidiable toque de balón.

Christian Vieri

De ser figura en la Selección italiana y en varios equipos del país de la bota, pasó ahora sí a hacerle honor a su apodo de cuando era jugador de futbol, todo un “Toro” y no por su capacidad goleadora, sino por la figura física que hoy presume el italiano.

Se retiró de las canchas en el verano de 2009, dejando un gran legado como delantero de la escuadra Azzurri, sin embargo hoy puede presumir de un gran estómago, no sólo por los nervios del futbol, sino por la cantidad de comida que consume.

Otros casos

Adriano Leite Ribeiro

El ex jugador del Inter que apuntaba a crack mundial, se quedó lejos de lo que pudo ser por culpa de sus problemas extradeportivos y de las adicciones. Dejó de cuidarse y hoy en día pareciera que alguien se lo comió y tomó su lugar, ya que su forma física no es de un futbolista profesional.

Al final de su carrera ya no pudo rendir lo que se esperaba, dejó escapar la oportunidad de llegar a la gloria. Aún juega, pero su forma es deplorable.

Paul Gascoigne

El legendario futbolista inglés, considerado uno de los mejores de todos los tiempos de la isla británica, siempre se ha catalogado por ser un polémico jugador adicto a las drogas, al alcohol y a las mujeres. Además de eso, siempre tuvo una complexión ancha, que no le impedía demostrar su calidad con el balón, sin embargo una vez que colgó los botines, aumentó considerablemente de peso y hoy en día luce como si jamás hubiera jugado al futbol.