Gonzalo Pineda se visualiza como entrenador de Chivas

Campeón con Chivas en el Apertura 2006, Gonzalo Pineda ve con buenos ojos regresar al club como director técnico en el futuro.

En entrevista con Líderes del Rebaño, el ex mediocampista aspira a seguir creciendo en su carrera como entrenador, pero advierte que de llegar al Guadalajara, lo hará cuando se siente preparado para el cargo.

"Claro que me gustaría, como muchas otras metas que tengo en mi vida. El hecho de haber sido jugador de Chivas, en algún punto llegar de entrenador por supuesto que me llama la atención, pero todo a su debido tiempo, pero por el momento debo seguirme preparando".

"Cuando me toque dirigir a Chivas, quiero trascender no quiero nada más llegar a ser entrenador de Chivas, me gustaría que si me toca, realmente deje huella, porque de eso se trata en los equipos grandes. El que pasa y no trasciende pues no deja nada en el club y es como si no hubieras estado", agregó Pineda.

Gonzalo Pineda actualmente como auxiliar técnico en el Seattle Sounders de la MLS, club donde colgó los botines como futbolista profesional.

