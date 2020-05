Gonzalo Higuaín abre la posibilidad de volver a River Plate

El delantero argentino de la Juventus, Gonzalo Higuaín, aseguró que a cualquiera le gustaría jugar en River Plate y más siendo dirigido por el argentino Marcelo Gallardo.

"¿Volver a River? No sé qué va a pasar, ahora tengo la cabeza acá. Esa decisión va a llegar cuando tenga que terminar mi carrera; a cualquier jugador le gustaría jugar en el River de (Marcelo) Gallardo", comentó para un medio argentino.

No obstante, el "Pipita" dejó claro que ahora solo piensa en su actual equipo y en ponerse a tono física y futbolísticamente por si se determina que se pueden reanudar las competencias en las que tienen vida, como la Serie A y la Liga de Campeones de Europa.

"River es un club que me dio siempre todo. La posibilidad de crecer, de dejarme mostrar, me dio la oportunidad de que me compre Real Madrid. No sé qué va a pasar ahora, estoy con la cabeza acá", culminó.

AJ