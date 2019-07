Giovani dos Santos en el América no me gusta para nada: Carlos Reinoso

Carlos Reinoso, exjugador y entrenador histórico del América, criticó la posible llegada de Giovani dos Santos, cuyo fichaje por el club de Coapa es inminente, según la prensa deportiva mexicana.

"Hace un año que ni juega, no me gusta para nada y mira que José Antonio Roca y yo trajimos a 'Zizinho', a su padre, al Club América", dijo Reinoso a ESPN.

El técnico de 74 años es un símbolo viviente del americanismo, que como jugador ganó con los azulcremas dos títulos de Liga, una Copa, un Campeón de Campeones, una Copa de Campeones de la Concacaf y una Copa interamericana. Además, como entrenador le dio a las Águilas un título de Liga ante Chivas, histórico rival del equipo.

"No me puede parecer lógico que un chico que no juega desde hace un año que no juega venga al América, pero ha venido cada petardo al América...".

"El americanismo es otra cosa", afirma Reinoso. "No es cariño, no es gustos, es historia y bendito sea Dios, que nosotros ganamos todo, entonces no me puede parecer lógico que un chico que no juega desde hace un año que no juega venga al equipo América, pero ha venido cada petardo al América...".

Dos Santos, de 30 años, llegaría a Copa procedente del Galaxy de Los Ángeles, equipo con el que alineó por última vez el 28 de octubre del año pasado.

"No se le olvide que en el América antes éramos tres o cuatro extranjeros en el América", apunta Reinoso. "Ahora son 17 o dos mil 300 en el equipo, entonces también hay gente que no es americanista manejando al América".

