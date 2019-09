Gilberto Sepúlveda dedica debut a sus padres

Gilberto Sepúlveda llegó desde los 14 años al club Guadalajara, luego de una visoría que hizo José Luis Real en una Copa Chivas. El “Tiba” terminó por ser uno de los elegidos de entre 250 jóvenes que estaban probando suerte en San Rafael y, desde entonces, el camino no ha sido fácil, pero tras el debut, dice que valió la pena.

Sepúlveda debutó en el empate 1-1 de las Chivas contra el Cruz Azul el 31 de agosto. Pero ahora ya no trae cabellera, pues Antonio “Pollo” Briseño y sus compañeros le hicieron la clásica novatada de raparlo, como a todo jugador primerizo.

El defensa contó a detalle el significado de sus primeros minutos. Le ganó la emoción, lloró al acordarse de sus padres y de los sacrificios que han realizado.

“Sufre mucho (mi madre) al tenerme lejos. La amo mucho, es una gran mujer. Me vine a los 14 años, le hablo a diario, la quiero mucho. Me siento tranquilo ya, porque sé que mi debut le produce felicidad, eso me da paz. Tiene un hijo con valores y es gracias a ella”.

Las lágrimas en el “Tiba” aumentaron cuando habló de su padre, quien tiene un problema en la espalda. Le reconoce el valor, las ganas que le ha puesto a la vida porque siempre mantuvo a sus cinco hijos.

“Para mí es el hombre más fuerte que hay en la vida. A mis hermanos y a mí nos han sacado adelante. Es albañil, no es fácil verlo angustiado cuando faltaba dinero, cuando nos decía con palabras llenas de dolor que no le alcanzaba para todo. Siempre ha estado para nosotros, ante cualquier circunstancia. Es impagable (el agradecimiento), es lo que me hace ser un gran ser humano, humilde, porque él jamás se rindió”.

Su utro ídolo

Su padre es el ídolo principal, pero en el deporte hay uno, y se llama Carlos Salcido, quien, cuando estuvo en el Rebaño, le dio algunos consejos y ahora quiere emular su carrera con base en sus cualidades. Lo admira también por la historia de vida que tiene.

El “Tiba” cumplió una promesa que le hizo a sus padres, debutar con Chivas; ahora tendrá calma porque sabe que quizá no vuelva a jugar en un rato en la Liga, así que será paciente.

—¿Qué debe tener un jugador de cantera?

—Ser perseverante. Trabajar diario a tope, pero en verdad a tope, porque eso es lo que hace grande a un jugador. Un jugador de Chivas se gana el prestigio día con día, no en un partido nada más, el trabajo es diario.

El “Tiba” abundó en sus conceptos sobre el compromiso del canterano rojiblanco: “Representamos a millones de aficionados, siempre debemos tener eso en mente. Debemos hacer que el aficionado se sienta orgulloso de sus jugadores, pues debemos defender la grandeza de esta institución. Con sangre, si es necesario”, advirtió.

Y remata seguro de lo que dice: “Nosotros (en Chivas) siempre estamos obligados a ganar, no tenemos alternativa. Llevamos la bandera del mexicano, por eso la responsabilidad es más grande, demostrar que siempre los jóvenes somos capaces, tenemos calidad y salimos adelante”.

Ficha técnica

Nombre: Gilberto Sepúlveda López

Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1999 (edad 20 años)

Lugar de nacimiento: Guasave, Sinaloa

Estatura: 1.80 metros

Peso: 78 kilogramos

Estudios: cursa Mercadotecnia

Trayecto rumbo al equipo mayor