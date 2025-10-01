Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Boletos Mundial 2026: ¿Cuándo inicia la segunda fase de venta?

Si no fuiste seleccionado en la primera etapa, aún tienes varias oportunidades para conseguir entradas

Por: El Informador

Con 48 selecciones compitiendo y partidos en México, EU y Canadá, el Mundial 2026 todavía tiene muchas puertas abiertas para los fanáticos que sueñan con estar en las gradas. UNSPLASH.

Con 48 selecciones compitiendo y partidos en México, EU y Canadá, el Mundial 2026 todavía tiene muchas puertas abiertas para los fanáticos que sueñan con estar en las gradas. UNSPLASH.

La emoción por conseguir boletos para el Mundial 2026 continúa creciendo. Mientras algunas personas ya están siendo notificadas para participar en la preventa Visa tras el primer sorteo, muchas otras se preguntan: ¿cuándo podrán intentarlo de nuevo? 

LEE: Escudería Tonaltech conquista la 'Knockout Competition' en la final mundial en Singapur

La respuesta es clara: la segunda fase de venta de boletos se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre de 2025.

¿Cómo funcionará esta segunda etapa?

Este nuevo periodo repetirá el mismo formato de la fase anterior:

  • Deberás registrarte en el portal oficial FIFA.com/boletos durante las fechas indicadas.
  • Una vez cerrado el registro, se realizará una selección aleatoria de personas que recibirán un turno exclusivo para intentar comprar entradas.
  • Los horarios de compra se asignarán entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Es importante mencionar que el haber sido seleccionado en el sorteo no garantiza el acceso a los boletos, ya que la venta sigue siendo por orden de llegada y sujeta a disponibilidad.

¿Qué pasa si no fuiste elegido en la primera fase?

No te preocupes. Si no recibiste el correo de confirmación en esta primera ronda (revisa también tu carpeta de spam), aún tienes varias oportunidades más:

  1. Segunda fase – Del 27 al 31 de octubre de 2025.
  2. Tercera fase – Iniciará tras el sorteo final del Mundial, programado para el 5 de diciembre de 2025. En ese momento ya se conocerán los partidos de la fase de grupos y podrás solicitar entradas para encuentros específicos.
  3. Venta por orden de llegada – Más cerca del torneo, FIFA abrirá la venta directa de boletos remanentes. Aquí, la rapidez al conectarte será clave.
  4. Reventa oficial – A finales de año se habilitará la plataforma oficial de reventa en FIFA.com/tickets, incluyendo una versión especial para residentes en México.

¿Cuánto costarán los boletos?

  • Entradas para la fase de grupos: desde 60 USD
  • Boletos premium para la final: hasta 6,730 USD
  • También habrá entradas por sede, equipo o partido individual, así como paquetes hospitality para quienes busquen experiencias exclusivas (disponibles en FIFA.com/hospitality).

Consejos clave para no quedarte fuera:

  • Regístrate solo en canales oficiales de la FIFA para evitar fraudes.
  • Prepara tus datos de pago y sesión con anticipación.
  • Ten un plan B: considera otras sedes, partidos o categorías por si tu primera opción se agota.
  • Actúa rápido si recibes un turno de compra: los boletos son limitados.

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones