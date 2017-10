Germán Sánchez invita a Chivas a función de lucha libre a beneficio

No es un secreto: además de vivir prácticamente de los clavados, Germán “Duva” Sánchez tiene como deporte favorito la lucha libre. Y tras los desastres naturales que azotaron al centro del país en el mes de septiembre, el dos veces medallista olímpico en Londres 2012 y Río 2016, organizará una función de lucha libre el viernes 13 de octubre a las 19:00 horas en el Complejo Panamericano López Mateos, con el fin de recaudar fondos para los afectados y a cambio de obtener una entrada para el evento, la gente sólo se tiene que presentar con víveres.

Almeyda no me dijo que no, me dijo que iba a checar quién podría acompañarnos”

Este jueves, Germán Sánchez acudió a las instalaciones de Verde Valle para invitar a algunos jugadores que considera sus amigos, pero primero platicó con el director técnico Matías Almeyda, para solicitarle el permiso necesario para que los futbolistas puedan asistir a este evento con causa, aunque sabe que es un poco difícil, ya que entiende que Chivas debe de concentrarse, ya que es un día antes del partido ante Morelia.

“Es una convivencia con atletas y futbolistas y pues vine a pedir el apoyo al profesor Matías, para ver si puede mandar parte del equipo mañana. No me dijo que no, me dijo que iba a checar quién podría acompañarnos”, dijo el “Duva” en Verde Valle.

“Cuando empezamos con esto, lo primero que se me vino a la mente era trabajar con mis amigos, mis amigos están en el deporte y es con ellos, con quienes estamos haciendo todo esto, la verdad es que están sumando personas importantes, en su momento pensé que sería pequeño y cada vez crece más, espero que la gente se lleve un buen sabor de boca y que de paso apoyen a México”, siguió el atleta tapatío.

El Complejo Panamericano López Mateos, está ubicado en el cruce de Avenida Colón y Lázaro Cárdenas y es donde se llevan a cabo la mayoría de eventos de gimnasia y tiene capacidad para unas tres mil 500 personas.