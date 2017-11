Germán Sánchez, con lo más alto en mente

Aunque de momento sus objetivos están enfocados en seguir compitiendo dentro de la plataforma de 10 metros, Germán Sánchez no oculta que en un futuro le gustaría incursionar en el mundo de los clavados de altura, disciplina que si bien ya es reconocida por la Federación Internacional de Natación (FINA), aún no forma parte del programa de Juegos Olímpicos.

El medallista de plata en Londres 2012 y Río 2016, reconoció que ya ha tenido un acercamiento con deportistas de esta disciplina, misma que le llama la atención por ser un deporte extremo pero a la vez relajado.

“Me gustaría alargar la carrera un poco e intentar cosas nuevas como saltar de 20 metros o más. Me gustaría intentarlo, pero ya que termine mi participación en la parte olímpica. Es bueno alargar tu carrera, considero que podemos empezar con algo nuevo.

“Estuve conviviendo con los clavadistas de altura y me di cuenta que es algo totalmente diferente a lo que hacemos nosotros, allá es muy relajado el ambiente, es menos carga, me gustaría intentarlo. Estuve en Texas con ellos, en Kazán y Barcelona también convivimos”, compartió.

“No estoy buscando una tercera (medalla olímpica), estoy buscando una posible cuarta o quinta, no hay quinta mala”.

La lucha porque los clavados de altura sean incluidos en el programa de Juegos Olímpicos ha aumentado en estos últimos años. De momento, esta disciplina acuática ya forma parte de los Mundiales de Natación, justa que apenas este año se festejó en Budapest, Hungría.

Aunque Sánchez se muestra emocionado con la idea de incursionar en los clavados de altura, antes de que esto llegue para el saltarín tapatío, las metas en cuanto a su participación en justas veraniegas aún siguen muy altas, pues entre las pretensiones de Germán está el buscar la mayor cantidad posible de medallas olímpicas.

“Esa es mi ilusión (Tokio 2020) y lo que me motiva todos los días a pararme. Sé que he dado más porque soy consciente de lo que implica buscar otra medalla olímpica; créeme que no estoy buscando una tercera, estoy buscando una posible cuarta o quinta, no hay quinta mala. Se pudiera abrir la posibilidad de participar en mixtos y ahí me gustaría buscarle”, finalizó el “Duva”.

SALTOS MIXTOS

Dueto con Ale Orozco

Alejandra Orozco, también medallista de plata en Londres 2012, se perfila como la posible pareja de Germán Sánchez en los clavados mixtos desde la plataforma de 10 metros.