Gattuso se responsabiliza de críticas y suplencia de "Chucky" Lozano

El director técnico Gennaro Gattuso se responsabilizó de la suplencia constante del atacante mexicano Hirving Lozano, así como de las críticas que recibe por dejar en el banquillo al “Chucky”.

En el verano pasado, Hirving Lozano se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Napoli, procedente del PSV Eindhoven, sin embargo, no ha tenido el desempeño esperado, sumado a las constantes suplencias que le impiden mostrarse.

Al respecto, Gattuso opinó en conferencia de prensa previa al choque al Cagliari, por la Jornada 24 de la Serie A, que “obviamente sólo hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta, tomo decisiones de manera funcional”.

Abundó: “Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno... ¡paciencia! Ya no iré a México”.

Afirmó que la decisión de no considerar al mexicano se debe también porque otros elementos como el español Fernando Llorente también merece alguna oportunidad. “También Llorente merecería jugar más, pero se habla de Hirving porque costó 50 millones”, reiteró.

Hirving Lozano continuará sin actividad una vez más en el cuadro partenopei, pero ahora no será por decisión técnica, la ausencia del canterano de Pachuca para el encuentro de hoy es a causa de una ligera contractura en su aductor derecho.