Gareth Bale acepta que le gustaría jugar en la MLS

El galés Gareth Bale, jugador del Real Madrid, alabó el crecimiento que ha tenido la MLS en tan poco tiempo y no ocultó su deseo por formar parte de esta liga en un futuro.

"Me gusta la MLS, es una liga que está subiendo mucho los últimos años y continúa con su crecimiento gracias a mejoras en estadios, en las instalaciones y con los jugadores que están llegando. A muchos les interesa ahora ir a América. Definitivamente, es algo que me interesaría. Me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando estoy allí", destacó en entrevista.

El delantero ha tenido campañas de presión con el conjunto "merengue", por lo que desde hace tiempo se ha presumido su supuesta salida de España y la liga norteamericana es una de las principales opciones, destacando que tiene una buena relación con el dueño del Inter de Miami, David Beckham.

El galés reconoció que se lleva bien con muchos compañeros de su equipo, pero que en esta pandemia ha estado en constante comunicación con el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos.

"Hablo mucho con Luka porque ya habíamos estado juntos en el Tottenham y luego en el Real Madrid. Nos llevamos muy bien. También hablo mucho con Kroos, aunque me llevo bien con casi todos mis compañeros".

Además, explicó el contexto de aquella famosa bandera que hizo eco en redes sociales que decía: "Gales. Golf. Madrid. En ese orden".

"Vi la bandera que los chicos me habían mostrado unas semanas antes y algunas imágenes. Hicimos bromas y algunos dijeron que si nos clasificábamos, después del partido la sacarían para celebrarlo. Yo les dije que no iba a cogerla. Yo celebraba que nos habíamos clasificado para la Eurocopa y reía por eso", sentenció.

El futbolista de 30 años juega en la liga de España desde el 2013, cuando llegó procedente del Tottenham, organización con la que estuvo por seis campañas.

OA