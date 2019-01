Gaby Agúndez y Alejandra Orozco inician campamento

Alejandra Orozco comenzó con su nueva compañera Gaby Agúndez, el campamento de trabajo en el Code de cara a las series mundiales FINA 2019. Orozco resaltó los retos a cumplir en los próximos meses y lo que significa para ella, ser la cabeza con su nueva pareja en plataforma de 10 metros sincronizados.

''Decidimos juntarnos por el parecido, por la manera de tirar, por las ganas que traemos y estamos muy conscientes de lo que queremos lograr. Tenemos compromiso, disposición y también es un equipo muy bueno. Tenemos disposición, tenemos planeados varios campamentos antes de iniciar la serie mundial y yo fui algunos días con ella a Baja California. Vienen varios selectivos, filtros y vamos con todo''.

Orozco señaló que los filtros que vienen, estarán siendo bien atendidos porque se vienen preparando desde el año pasado, ya que este 2019, es un año importante en las carreras de ambas.

''Tenemos ese plus, energía y vienen en mayo dos filtros nacionales, de ahí sale la selección para Panamericanos y el mundial donde se empiezan a buscar las plazas Olímpicas, en las cuales queremos estar''.

Orozco se siente con plena experiencia para llevar al cabo de manera excelente las competencias, disfruta, tiene aspiraciones importantes y por ello, diario se levanta con una emoción muy grande para prepararse a conciencia.

''Me he motivado para lograr mis sueños, quiero lograr mis terceros juegos olímpicos, sé que es importante este año y con mi nueva pareja, Gaby, tengo la oportunidad así como en el plano individual en el mundial y Panamericanos. Los olímpicos y esos boletos, me dan energía para venir a entrenar''.

Ahora Orozco resaltó que conforme pasan los días, la responsabilidad se va modificando, creciendo en todos los aspectos y pondrá toda su experiencia al servicio del equipo.

''Paola (Espinosa) me dejó mucho aprendizaje, ahora me toca a mí darlo a mi compañera. Cambian los papeles, pero estamos conscientes que esto cambia y es 50 y 50, es mancuerna, sincronizados y trato de impulsarla con mi experiencia de dos juegos Olímpicos''.

