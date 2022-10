No hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla. La Perla Tapatía se vestirá de gala a partir de este lunes y hasta el próximo domingo 23 de octubre con la presencia de la crema y nata del tenis femenil en el mundo, ya que arranca de manera oficial el GUADALAJARA OPEN AKRON WTA 1000 en el Complejo Panamericano de Tenis, ubicado en el Parque Metropolitano.

El torneo que se llevará a cabo en Zapopan recibirá a la élite del deporte blanco, en donde 56 tenistas en la modalidad de singles buscarán la gloria, así como 32 parejas en la modalidad de dobles a partir de este lunes.

Entre las tenistas de primer nivel que estarán presentes destacan la española Paula Badosa, Aryna Sabalenka, Jessica Pégula, Maria Sakkari, Coco Gauff y Caroline García, quienes toman la estafeta de favoritas para llevarse el título de este GUADALAJARA OPEN AKRON WTA 1000.

En la modalidad de dobles destaca la presencia de la mejor pareja de todo el circuito, con las checas Katerina Siniakova y Barbora Krejcikova, ya que ellas se coronaron en este mismo año en Australia, Wimbledon y el US Open, tres de los cuatro grandes del tenis mundial.

En cuanto a la participación mexicana en este torneo, estará la tenista Fernanda González, quien recientemente logró avanzar hasta la segunda ronda del Torneo Pan Pacific de Tokio, lo que le valió para escalar 41 posiciones en el ranking mundial para ocupar el lugar 141. Con 24 años, la potosina ha tenido el mejor año de su carrera tenística, tras calificar a tres torneos de Grand Slam, en un hecho sin precedentes.

Además, Giuliana Olmos también tendrá participación en el GUADALAJARA OPEN AKRON WTA 1000, luego de que estará presente en torneos como el de San Diego, Tampico y Texas.

EL INFORMADOR/I. Martínez

Los juegos comenzarán a partir de las 11:00 horas y la actividad culminará cerca de las 23:00 horas, con constante presencia de tenistas en cada una de las canchas principales del Complejo y en donde los aficionados podrán disfrutar de estos juegos.

Sin embargo en los últimos tres días, es decir a partir de los cuartos de final el 21 de octubre, los partidos darán inicio a las 14:00 horas, mientras que la gran final, la cual se llevará a cabo el domingo 23 de octubre, dará inicio a las 15:30 horas en su modalidad de dobles y en singles, la final arrancará en punto de las 18:00 horas en el estadio AKRON de Tenis.

Por si fuera poco, los asistentes podrán relajarse en la zona llamada "Set-Lebration" en donde encontrarán distintas ofertas gastronómicas y musicales, así como una pantalla gigante para disfrutar de lo que está sucediendo dentro de las canchas.

Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma boletomovil.com.

INICIA LA FIESTA

Organizadores y autoridades se declaran listos para inciar una semana de tenis

ESPECIAL

Gustavo Santoscoy, director del GUADALAJARA OPEN AKRON WTA 1000 y Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan ofrecieron una recepción a participantes, colaboradores e invitados especiales del torneo que se desarrollará está semana en la ciudad.