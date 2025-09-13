El partido Querétaro vs Monterrey será el duelo que abre el tercer día de actividad de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro cita a dos equipos completamente diferentes en el tema de resultados. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este compromiso.

Este domingo Gallos Blancos del Querétaro tendrá un partido sumamente difícil al recibir al líder del campeonato.

Querétaro, que apenas suma 4 unidades, con un partido ganado, uno empatado y cinco perdidos, no levanta con la dirección de Benjamín Mora y es de los equipos más goleados, por lo que la cabeza del técnico está en la cuerda floja.

Sin embargo, Querétaro podría sufrir un nuevo revés ante la visita de los Rayados de Monterrey, actual líder del torneo, pues cuenta con un mayor nivel de juego y un equipo envidiable.

Domènec Torrent ha sabido llevar a los regios a la cima general, conformando un cuadro ganador, que no se rinde y siempre busca más; al momento lleva seis victorias consecutivas y no hay equipo que le haga frente.

Por ello, es previsible que saque los tres puntos en su visita a tierras queretanas para afianzarse en el liderato general, aunque muy de cerca lo siguen América y Cruz Azul, que esperarán que tropiece.

El partido de la J8 del Apertura 2025 se disputará este domingo 14 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora, de Querétaro. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J8 Querétaro vs Monterrey

Fecha y hora: Domingo 14 de septiembre, 17:00 horas

Domingo 14 de septiembre, 17:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro

La Corregidora, Querétaro Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

