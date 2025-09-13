El partido San Luis vs Xolos cerrará las actividades del domingo en la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego enfrentará a dos equipos con realidades completamente distintas. Aquí te decimos el horario del encuentro, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.

En el cierre de la jornada, el Atlético busca su primera victoria en casa cuando reciba a los de Tijuana.

San Luis no sabe lo que es ganar en su territorio, sus dos victorias que suman en el torneo fue de visita (León, en la Jornada 1 y Puebla, en la 5) por lo que ganar es la única misión para la J8.

Gracias al parón de la Liga MX por la fecha FIFA, el cuadro local llega con los ánimos recargados. Ubicados fuera de la zona del Play-In por lo que le urge una victoria que los acerque a pelear un lugar.

Por su parte, los Xolos de Tijuana llegan con una racha positiva de 5 jornadas de forma consecutiva sin conocer la derrota.

En la lejana fecha 2 cayeron en su visita a las Águilas del América por marcador de 3-1, desde esa fecha no conocen la derrota.

Pese a la buena campaña de los canes de la frontera se ubican en la casilla siete en la Tabla General con 12 unidades, en zona de Play-In.

El partido de la J8 del Apertura 2025 se disputará este domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J8 San Luis vs Xolos

Fecha y hora: Domingo 14 de septiembre, 19:00 horas

Domingo 14 de septiembre, 19:00 horas Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí Transmisión (canales para ver en vivo): Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF