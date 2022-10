Jessica Pegula volvió a demostrar en el GDL Open AKRON que será una rival capaz de meter en problemas a quien sea que se cruce.

En la ronda de los Octavos de Final, la estadounidense necesitó de dos sets y de apenas hora y media para imponerse por doble 6-4 ante la canadiense Bianca Andreescu.

En el primer set, Jessica Pegula tuvo problemas al perder su saque en el segundo game, pero inmediatamente se recuperó y logró darle la vuelta al marcador para ganar el parcial por 6-4.

A pesar de que la ganadora del US Open en 2019, Bianca Andreescu trató de recuperarse, no lo logró y es que Pegula no aflojaría el ritmo y le repetiría la dosis del 6-4.

Jessica Pegula continuará con sus actividades esta tarde en el GDL Open AKRON cuando haga dupla con la también estadounidense y clasificada a Cuartos de Final, Coco Gauff, en contra de la dupla formada por Aliaksandra Sasnovich y Zhu Lin.

MF