El director técnico del América, André Jardine, elogió la presentación de Allan Saint-Maximin, quien tuvo un debut soñado al gol ante Atlas y demostrar de lo que es capaz.

“Felicidades a Maxi, gran entrada. Con 30 minutos demostró de lo que es capaz. Hay que elogiar mucho esta contratación; la institución hizo un esfuerzo por tener un jugador de este nivel. Ya está muy incorporado, parece como si tuviera más tiempo; se ve feliz de estar en América”, señaló.

De igual manera, reveló que el flamante refuerzo del América tendrá que trabajarlo y llevarlo con calma, ya que considera que fue la incorporación más difícil.

“Creo que la incorporación de Maxi fue la más difícil. Este nivel de fichaje hay que trabajarlo, tener paciencia. Yo coincido en que los jugadores que tenemos adentro cumplen, tienen un nivel de talento muy bueno, aunque no se les considere cracks, y ellos son grandes responsables de los títulos”, agregó.

Al final, no quiso hablar sobre la polémica arbitral que se presentó en el partido, dejando todo en manos de los periodistas. “De los penales, aún no los vi, dejo que los comentaristas de arbitraje hablen y espero que el tema sea bien analizado por quien debe avalar las actuaciones de los árbitros”, concluyó.

