Final de Liga MX: por la 8 o la 7

León quiere empatar los ocho títulos de Cruz Azul; Tigres, los siete de Pumas y la misma Fiera.

La lucha debe ser sin cuartel entre los dos mejores equipos del Clausura 2019 y el gran ganador debe ser el aficionado al buen futbol.

Así, con ventaja de 1-0 para Tigres tras el partido de Ida jugado en Monterrey, esta noche se juega la Vuelta de la Final del torneo nacional en el Estadio León.

El líder del torneo regular tiene, sin embargo, 90 minutos para resolver un problema en específico. Y es que La Fiera deberá despertar de su letargo para tratar de remontar esa desventaja mínima ante Tigres.

“Nos llama la atención que no hemos podido meter gol, pero creo que tampoco hay por qué desesperarse”. Ignacio Ambriz

León anotó 41 tantos en el torneo regular y en la ronda de Cuartos de Final sumó otros cinco goles en dos juegos ante Tijuana, pero en sus últimos tres partidos sólo ha anotado una vez y viene de dos choques en fila sin marcar.

“Nos llama la atención que no hemos podido meter gol, pero creo que tampoco hay por qué desesperarse”, dijo el entrenador de León, Ignacio Ambriz. “Es cierto que no hemos metido gol, pero hemos tenido oportunidades. No creo que tengamos que cambiar lo que hemos hecho todo el año”.

León fue líder con 41 puntos, la cifra más alta en torneos cortos de 17 fechas. También impuso un récord de triunfos consecutivos al enlazar 12 para romper el récord histórico que Cruz Azul fijó en la temporada 1971-1972.

Ahora deberá ganar 1-0 para forzar el alargue o conseguir un triunfo por diferencia de dos tantos para lograr el octavo campeonato de su historia.

“Pese a no meter gol, estamos en una situación nada desfavorable. Regresamos a nuestra casa y para ser campeones tenemos sólo que ganar con la gente de nuestro lado. Entiendo que no será fácil, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo”, dijo Ambriz.

Si no consigue remontar, León se unirá a una larga lista de equipos que no logran ser campeones luego de ser los mejores en el torneo regular. Desde 1996, sólo lo han conseguido Toluca (Verano 1998, Verano 1999 y Verano 2000), Pachuca (Clausura 2006 y Clausura 2009), Santos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014).

Tigres requiere cualquier empate para obtener su quinto título de Liga en los últimos 10 años, lo que le consolidaría como el equipo de la década en México.

Desde 2010, los universitarios han levantado las coronas del Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017. Sólo el América, que se ha coronado en tres ocasiones en ese lapso, está cerca.

“Estamos contentos por tener la ventaja pero sabemos que la serie está abierta”, dijo el zaguero colombiano Francisco Meza. “Haremos las cosas de la mejor manera porque nos merecemos esto”.

Si Tigres mantiene su ventaja alcanzará su séptimo título de Liga para empatar a Pumas y León y lo dejaría a sólo uno de igualar a Cruz Azul en la lista de los equipos más laureados del país.

León ya podrá contar con Rubens Sambueza, suspendido para el anterior cotejo, mientras que Tigres también tiene buenas noticias, pues ya son elegibles para jugar los lesionados Carlos Salcedo y Jesús Dueñas.

Más allá del resultado del partido de Ida de la Final, la última vez que se encontraron ambas fieras en el Estadio León resultó un partido trepidante con un empate 2-2 y con goles en tiempo de compensación de ambas escuadras.

Tigres quiere más marcas

El presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, se mostró confiado en que el equipo supere a León y conseguir así el séptimo campeonato de su historia.

“Nos faltan 90 minutos, hay que terminar el partido, esos 90 minutos serán fundamentales para que el equipo pueda traerse una Copa más”, expresó.

Miguel Ángel Garza dijo que espera logren el título para que el técnico Ricardo Ferretti iguale a Ignacio Trelles con siete campeonatos en el futbol mexicano.

Además, que el delantero francés André-Pierre Gignac anote más goles e imponga una nueva marca como máximo goleador en la historia de Tigres, tras empatar a Tomás Boy con 104. “Lo más importante es que el equipo siga siendo protagonista, traer la Copa, que Ricardo cumpla el récord, André también pueda superar el número de goles y todo eso es consecuencia del buen trabajo que están haciendo los muchachos dentro de la cancha”.

Posibles Alineaciones

León

30. Rodolfo Cota, 5. Fernando Navarro, 4. Andrés Mosquera, 23. Ramiro González, 6. William Tesillo, 16. Jean Meneses, 12. Iván Rodríguez, 14. Rubens Sambueza, 10. Luis Montes, 8. Joel Campbell, 13. Ángel Mena, DT. Ignacio Ambriz.

Suplentes

25. Yarbrough, 22. Herrera, 32. D. Zúñiga, 15. I. Ochoa, 11. Y. Moreno, 33. V. Angulo,27. J. Calero.

Tigres

1. Nahuel Guzmán, 28. Luis Rodríguez, 4. Hugo Ayala, 21. Francisco Meza, 6. Jorge Torres Nilo, 26. Luis Quiñones, 5. Rafael Carioca, 19. Guido Pizarro, 20. Javier Aquino, 9. Eduardo Vargas, 10. André-Pierre Gignac, DT. Ricardo Ferreti.

Suplentes

22. E. Fernández, 14. J. Sánchez, 15. F. Venegas, 36. E. Tercero, 8. L. Zelarayán, 25. Damm, 13. E. Valencia