Sambueza ve accesible el título

El mediocampista del León, Rubens Sambueza, aseguró que el plantel tiene toda la confianza y la fe de que remontarán la desventaja que traen del juego de Ida de la Final de la Liga MX ante Tigres de la UANL.

“La verdad que tenemos mucha fe en poder remontar la serie, está todo muy abierto, si bien perdimos, creo que el equipo tiene potencial para dar vuelta a la serie, vamos a descansar estos días y pensar en el domingo hacer un gran partido”, afirmó.

A su llegada al aeropuerto de esta ciudad junto con el resto de sus compañeros, procedentes de Monterrey, Nuevo León, dijo que Esmeraldas realizó un partido bastante bueno y parejo, pero sólo les faltó hacer un gol.

“El partido fue parejo, por momentos jugó mejor Tigres, por momentos nosotros tuvimos posesión de pelota. Esperemos que sea una Final positiva para nosotros, en nuestra casa, con nuestra gente; estamos muy entusiasmados e ilusionados”, expresó.

El ex jugador del América se perdió el primer encuentro de la Final del Torneo Clausura 2019, al ser expulsado en el juego de Vuelta por los Cuartos de Final precisamente ante su anterior club, y en su regreso espera aportar para el título.

“Uno también se ilusiona, se imagina cosas muy buenas cuando apoya la cabeza en la almohada. Esto no es cosa de uno solo, es de equipo y creo que el equipo está enchufado, la gente también y más acá en casa”, dijo.

“Yo no me saco nada de responsabilidades. Tengo muchas ganas de jugar y si me toca hacerlo, iré a presionar desde el primer minuto para ayudar al equipos en sus aspiraciones de alcanzar el campeonato”, agregó.