Fernando Torres dejará el Atlético de Madrid a final de temporada

El delantero del Atlético de Madrid, Fernando Torres, anunció este lunes que dejará el club rojiblanco al final de temporada ante la falta de minutos porque quiere "seguir jugando".

"Esta va a ser mi última temporada en el club. No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición", dijo Torres, de 34 años, en el marco de un acto publicitario en Madrid.

"Para mí es muy difícil decir adiós por segunda vez, porque en mi cabeza mi idea era colgar las botas así, pero me encuentro muy bien y quiero seguir jugando, no sé si dos, tres, cinco años... y lo buscaré en otro sitio", añadió el delantero rojiblanco, que finaliza contrato en junio.

Ídolo y símbolo del club colchonero con el que debutó en 2001 con 17 años, cuando el Atlético pasaba sus "dos años en el infierno" de la segunda división española, el "Niño" Torres fichó en 2007 por el Liverpool, donde triunfó.

En 2011 pasó al Chelsea, con el que ganó la Liga de Campeones y la Europa League, antes de volver a fichar por el Atlético en enero de 2015, después de una breve cesión en el Milán.

"Creo que es el mejor momento, aceptando la realidad que me está tocando vivir, ya veis el protagonismo que tengo y tal vez sea el momento de dejar paso a otros", añadió el delantero rojiblanco.

Torres, que formó parte del ciclo glorioso de la Selección española (títulos encadenados en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012), sólo ha jugado completos seis partidos de los 34 en los que participado esta temporada y marcado siete goles.

"Relación normal" con Simeone

''No hay ningún problema con el entrenador, ni con nadie del club, es una decisión exclusivamente mía'', aseguró Torres. AFP / ARCHIVO





"Me veo bien, me veo para jugar, pero la realidad de la temporada no es así", insistió, asegurando que "creo que tengo que buscar lo mejor para todos".

Torres aseguró decidió anunciar esta "decisión exclusivamente mía" por deferencia a la afición colchonera, que siempre lo ha tenido como un héroe.

"Necesitaba decírselo a la gente, sé lo que yo significo para ellos y ellos para mí. Creo que es la decisión correcta para todos", afirmó.

El "Niño" también negó que la decisión tenga que ver con las declaraciones del técnico Diego Simeone hace unos meses afirmando dejando entrever que no pensaba empeñarse en la renovación del jugador, quien insistió en que no hay ningún problema con el entrenador argentino.

"Mi relación con Simeone es normal, ni buena, ni mala, ni regular, es normal, es profesional, hemos sido compañeros, ahora él es entrenador y yo jugador", dijo Torres.

"No hay ningún problema con el entrenador, ni con nadie del club, es una decisión exclusivamente mía", aseguró.

En cambio, el delantero rojiblanco no quiso adelantar qué posibilidades baraja para seguir jugando cuando termine la temporada.

"No tengo ningún equipo, no tengo ninguna competición, desde que hemos tomado la decisión, no hace mucho, ahora escuchamos las propuestas, antes no lo hacía, y entre estas propuestas habrá que valorar", aseguró, dejando su decisión para el final de la temporada.

