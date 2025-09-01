El Guadalajara se encuentra en la parte baja de la tabla general debido al momento crítico que atraviesa en zona defensiva. El equipo dirigido por Gabriel Milito, en todos los partidos disputados hasta el momento en el Torneo Apertura 2025, ha recibido goles. De esta manera, el argentino se convierte en el único estratega de los últimos seis entrenadores de Chivas que no ha logrado colgar el cero en sus primeros seis compromisos.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos los números defensivos de los técnicos anteriores de Chivas al inicio de su gestión.

De los últimos seis estrategas que han pasado por Chivas, Milito es el único que no ha logrado terminar un partido de Liga MX sin goles en contra. Además, se ha establecido como el entrenador con más goles recibidos, con un total de 12.

Gerardo Espinoza registró dos juegos sin goles en contra en el inicio de su gestión, además de nueve goles en contra y cuatro anotaciones a favor. Por su parte, el español Óscar García únicamente tuvo un partido sin goles en su portería, sumando ocho tantos en contra y siete a favor.

El estratega mexicano Arturo Ortega es actualmente el técnico que más juegos sin goles en contra registra, ya que en sus seis primeros partidos, en cuatro de ellos mantuvo el cero en su portería. Además, sus dirigidos solo recibieron cuatro goles y anotaron siete.

Por su parte, Fernando Gago consiguió un solo juego sin goles en contra al inicio de su gestión, registrando cinco goles en contra y seis a favor. Finalmente, Veljko Paunovic registró dos partidos sin goles en su portería, sumando seis goles a favor y seis en contra.

Inicio de torneo de los últimos seis entrenadores de Chivas

Gabriel Milito

0 partidos sin goles en contra

12 goles en contra

9 goles a favor

Gerardo Espinoza

2 partidos sin goles en contra

9 goles en contra

4 goles a favor

Óscar García

1 partido sin goles en contra

8 goles en contra

7 goles a favor

Arturo Ortega

4 partidos sin goles en contra

4 goles en contra

7 goles a favor

Fernando Gago

1 partido sin goles en contra

6 goles en contra

10 goles a favor

Veljko Paunovic

2 partidos sin goles en contra

5 goles en contra

6 goles a favor

SV